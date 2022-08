Donatella Rettore choc: “Sono positiva con sintomi, sto male e non ho altro da aggiungere. Spero di farcela”

Sulla spinta dell’esplosiva ‘Chimica’ (gettonata dalle radio), portata in gara nel recente 72esimo Festival di Sanremo in coppia con Ditonellapiaga, dopo gli entusiasmanti fasti di un passato musicale che per anni ha visto Donatella Rettore in cima a tutte le classifiche, questa eclettica artista veneta stava vivendo una sorta di – meritata – seconda ‘vita artistica’.

Rettore, ora che le cose sembravano andare per il meglio ed è partito il suo atteso tour estivo…

Non a caso infatti, l’interprete di indimenticate hit’s (come ‘Cobra’, ‘Splendido splendente’, ‘Ora ho te’, e molte altre), negli ultimi mesi è finalmente tornata ad un’intensa attività live e, da giorni, è partito il suo tour estivo che, il prossimo 3 agosto, sarebbe passata anche per l’incantevole Marina di Camerota, nel Cilento.

Rettore, il tweet choc: “Sono positiva con sintomi, sto male e non ho altro da aggiungere. Spero di farcela”

Un concerto che però la Rettore non potrà affrontare, a causa di un serio problema di salute, che lei stessa ha rivelato oggi ai suoi fans, creando apprensione e sconcerto: “Non poteva mancare e proprio adesso. Sono positiva e con sintomi. Sto male e non ho altro da aggiungere”, scrive l’artista, che poi termina l’inquietante post con una frase a dir poco preoccupante: “Spero di farcela …vi abbraccio“.

Max