Donatella Tesei candidata del centrodestra per le Regionali

Donatella Tesei sarà la candidata del centrodestra alle prossime elezioni regionali”: a dirlo è il ministro delle infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a Valfabbrica per inaugurare l’abbattimento del diaframma di una nuova galleria.

“Saranno poi gli umbri a scegliere, ma squadra che vince non si cambia”, ha aggiunto Salvini.

“Tutti i numeri, dal lavoro, alla ricchezza, alle presenze turistiche, ai residenti, dicono che l’Umbria in questi cinque anni ha fatto tantissimi passi in avanti ed ha superato anche la media nazionale e quindi non vedo l’ora che arrivi il giorno della riconferma per Donatella, per la Lega e per tutto il centrodestra”, ha detto ancora il ministro.

Aggiornamento ore 11.45

“Ho scritto ad Angela Carini, sono con lei ed è tutti noi”: così il ministro Matteo Salvini, oggi a Valfabbrica, in Umbria, per parlare del ritiro della pugile azzurra, alle Olimpiadi di Parigi, dopo pochi secondi dal gong iniziale contro l’algerina Imane Khelife.

“Non è stata una scena olimpica – ha aggiunto il ministro -.

È vero che alle Olimpiadi l’importante è partecipare, però a parità di condizioni”.

Aggiornamento ore 14.31

“Mi pare evidente, ed era stato giudicato anche in passato – ha detto ancora – che non fosse un match alla pari, non erano due persone che giocavano a scacchi, si prendevano a pugni e non occorrono test medici per intuire che uno dei dei due pugili partiva in condizioni diverse rispetto all’altra”.

“Ringrazio Angela – ha sottolineato Salvini – per la dignità e per il coraggio che ha dimostrato”.

Salvini nel pomeriggio ha raggiunto la provincia di Perugia per l’apertura del diaframma di una nuova galleria che collega l’Umbria alle Marche.

Aggiornamento ora 17.21