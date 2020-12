Donna trovata morta all’idroscalo di Ostia: indagini in corso

Non si conosce ancora l’identità della donna trovata morta ieri tra gli scogli all’Idroscalo di Ostia. In merito alle cause della morte darà una risposta l’autopsia che sarà effettuata dal medico legale. Non si esclude nessuna causa per ora: potrebbe trattarsi di un suicidio, di una morte accidentale o altro.

Gli agenti hanno preso le impronte dal corpo per inserirle nel database e verificare se sia già stata segnalata in passato, m a si stanno vagliando anche gli annunci delle persone scomparse nei giorni scorsi: si cerca un profilo che combaci con il cadavere trovato, senza distinzioni di età. Secondo quanto si apprende, infatti, non è escluso che il corpo appartenga a una ragazza molto giovane, forse anche minorenne.

Seguono aggiornamenti