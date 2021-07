Donnarumma: “Dopo il rigore non avevo capito avessimo vinto”

Ancora un altro e ce la facciamo. Dai dai dai. Avrà pensato questo Gigio Donnarumma dopo il rigore parato a Saka. Dopo aver messo le manone sul tiro dell’avversario inglese si è voltato verso la linea di fondo e ha iniziato a camminare, serio, con la faccia ancora tesa. Non lo aveva capito. Gigio Donnarumma non aveva capito di avere appena portato l’Italia sul tetto d’Europa.

Lo ha spiegato a Sky Sport: “Al rigore non ho esultato perché non avevo capito che avessimo vinto. Ho guardato l’arbitro e cercavo di capire se fosse tutto ok. Poi mi sono girato verso i miei compagni che venivano su di me e da lì è partito tutto, non ho capito più niente!”, ha raccontato ridendo. Chissà quante volte avrà già visto quella scena.

Ma la gioia è arrivata un attimo dopo: “Siamo contentissimi, ci stiamo godendo ogni attimo. Sono passati 50 giorni ma sono volati perché siamo stati veramente bene insieme, e penso che si sia visto. Grazie ai miei compagni, siamo una famiglia fantastica”,

Infine ha parlato dell’addio al Milan, anche se ancora non ne ha spiegato il motivo: “In questi giorni parlerò di tutto. Sarò sempre legato ai colori rossoneri. Intanto mi godo la festa, da domani sarò in vacanza, poi parlerò di tutto. Vi ringrazio perché mi avete sempre dato tantissimo affetto. Penso di averlo anche ripagato. Sarò sempre un tifoso del Milan e gli auguro tutto il bene di questo mondo”.