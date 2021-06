Donnarumma vicino al Psg: ipotesi prestito alla Roma

Il thriller Donnarumma si tinge di un nuovo giallo. Dopo il lunghissimo tira e molla con il Milan, finito con un nulla di fatto, il giovane portiere è ora libero di firmare per un’altra squadra. I club che si sono fatti avanti sono tanti, agguerriti e disposti a mettere sul piatto un ingaggio da top player. Non sono molte le squadre capaci di strappare il ‘sì’ di Donnarumma, e soprattutto di Mino Raiola.

Secondo l’Equipe però il PSG ha fatto passi avanti decisivi. La squadra francese, secondo il quotidiano sportivo, avrebbe raggiunto l’accordo con Donnarumma cu una base di un quinquennale da 12 milioni di euro a stagione, a cui va aggiunta la commissione da corrispondere a Raiola, agente del giocatore.

Donnarumma potrebbe quindi arrivare sotto la Tour Eiffel, ma non subito. Secondo l’Equipe, infatti il PSG vorrebbe girare in prestito il portiere, perché al momento tra i pali è fin troppo coperto. Keylor Navas è il titolare, poi ci sono Sergio Rico, Alphonse Areola, Garissone Innocent e Marcin Bulka, tutti portieri di spessore.

Per questo l’Equipe suggerisce l’ipotesi di un prestito, per poi consentire a Donnarumma di tornare a Parigi e ottenere il ruolo di titolare. La squadra in cui potrebbe essere ‘parcheggiato’ Donnarumma, secondo l’Equipe, è la Roma. Anche se l’operazione sembra molto complicata, per l’ingaggio del portiere e per il palcoscenico europeo in cui la Roma si confronterà il prossimo anno: i giallorossi, infatti, non giocheranno né in Champions League né in Europa League.