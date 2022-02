(Adnkronos) – In occasione dell’incontro “Donne: un motore di progresso” organizzato dalla Commissione Donne Radiologo Sirm in collaborazione con Fondazione Bracco in occasione della Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, la giovane radiologa, Alice Casinelli, spiega quali problematiche deve affrontare una donna impegnata in radiologia.