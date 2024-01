Dopo Harry anche Meghan scriverà un libro di memorie

(Adnkronos) – Anche Meghan Markle scriverà il suo libro di memorie dopo ‘Spare’ del marito, il principe Harry. Il duca di Sussex ha pubblicato il proprio libro di memorie, in cui parlava della sua faida con la famiglia reale, nel gennaio 2023. A un anno di distanza, dunque – scrive il Mirror – anche Meghan, che ha già pubblicato il libro per bambini ‘The Bench’, sembra destinata a seguire le orme del marito con – teme Buckingham Palace – nuove ed esplosive rivelazioni sulla royal family. Il volume, secondo un commentatore reale, potrebbe puntare i riflettori su Kate Middleton, il principe William e re Carlo.

Per il tabloid britannico, tuttavia, se Meghan “ha piena intenzione” di pubblicare il suo libro di memorie dopo il successo di ‘Spare’, è anche vero che il suo libro potrebbe non arrivare sugli scaffali per molto tempo. L’ex star di Suits ha suscitato l’interesse di numerosi editori, ma il commentatore reale Neil Sean ha affermato che a Meghan è stato chiesto di produrre tre capitoli prima di ricevere qualsiasi pagamento. “Alcuni editori hanno mostrato interesse – ha affermato l’esperto – sentono di poter guadagnare, ma c’è la questione dei soldi che dovrebbero investire. Potete immaginare l’umiliazione quando hanno detto che gli sarebbe piaciuto vedere prima almeno tre capitoli per capire come la storia si sviluppa?”.

Parlando sul suo canale YouTube, Sean ha spiegato: “Nel mondo dell’editoria, questo significa una cosa. Vogliono vedere se hai una storia degna di nota. Il punto è che non possono fidarsi di dare qualcosa a un editore senza la massima sicurezza, perché potrebbe trapelare qualcosa e quindi l’intero affare sarebbe rovinato”. L’esperta di pubbliche relazioni Mayah Riaz ritiene che la famiglia reale potrebbe avere delle preoccupazioni per il libro di memorie di Meghan. Parlando in esclusiva al Mirror, ha detto: “Mi aspetto che la notizia di un presunto libro di memorie possa rappresentare una preoccupazione per la famiglia reale e il suo team di pubbliche relazioni”.

Tuttavia, Riaz ritiene che le paure della famiglia reale “non siano fondate”, poiché Meghan si concentrerà su parti della sua vita che i fan non conoscono. “Non penso che sarà esplosivo come potremmo pensare. Harry e Meghan hanno entrambi detto che non parleranno della famiglia reale. “Sentono di aver detto ciò di cui avevano bisogno nell’intervista a Oprah Winfrey e nella serie di Netflix. Meghan ha avuto una vita e una carriera prima di entrare nella famiglia reale. Se è vero che sta scrivendo un libro di memorie, allora includerà dettagli sugli inizi della sua carriera e della sua vita nella famiglia reale”. Secondo l’esperta, Meghan scriverà della sua infanzia e della sua relazione con il padre Thomas Markle.

Secondo altre speculazioni, Meghan potrebbe parlare apertamente della sua relazione problematica con la principessa di Galles se pubblicasse il suo libro di memorie. La coppia è stata notoriamente coinvolta in un acceso scambio di battute pochi giorni prima del matrimonio di Meghan con Harry, con la duchessa di Sussex che avrebbe lasciato la principessa Kate in lacrime, dopo aver fatto commenti sull’abito da damigella d’onore della principessa Charlotte. Durante una drammatica intervista con Oprah Winfrey tre anni dopo, Meghan affermò clamorosamente che in realtà era il contrario.

Meghan ha dichiarato di essere stata “ferita” da Kate, ma ha detto che la principessa del Galles alla fine si scusò. L’autore reale Phil Dampier ha dichiarato al The Sun: “Tutti saranno affascinati nel sentire il punto di vista di Meghan sulla sua relazione con Kate, sia che lei sia stata ostile o che l’abbia accolta fin dall’inizio. Probabilmente non ha apprezzato fin dall’inizio il fatto che lei e Harry fossero la squadra B, non allo stesso livello di William e Kate. Probabilmente parlerà dei paragoni che sono stati fatti tra loro”.

Durante un’apparizione sul podcast Royally Weekly di Us Weekly, un’altra esperta reale, Patricia Demetriou, ha suggerito che Meghan potrebbe ammettere di aver “fatto alcune cose sbagliate. Se vuole scrivere un libro, potrebbe essere una buona occasione per scusarsi e dire: ‘Ho fatto alcuni passi falsi. Ho fatto alcune cose sbagliate. Mi sono trasferita in Gran Bretagna e alcune cose non le capisco’. Potrebbe sicuramente scrivere qualcosa che valga la pena leggere se fosse autenticamente sincera in un libro che affronti le sue disavventure”.

Insomma, non è ancora chiaro cosa Meghan deciderà di includere nel suo libro di memorie. Secondo l’esperta reale Christine Ross, “gli editori sanno che le persone morirebbero dalla curiosità di vedere cosa potrebbe rivelare”, suggerendo che potrebbero volere che Meghan dedichi maggiore spazio alla famiglia reale. Parlando con The Express , ha suggerito che Meghan avrebbe invece “mantenuto al minimo i suoi commenti sulla famiglia reale”. Secondo Ross, questo approccio “probabilmente la avvantaggerebbe a lungo termine”, ma ha aggiunto che gli editori “probabilmente vorrebbero che lei rivelasse un pettegolezzo più grande e succoso perché questo è ciò che vende davvero”. Ma Meghan “lotterà per trovare un equilibrio tra ciò che è meglio per lei e la sua immagine e ciò che gli editori vogliono vendere”.