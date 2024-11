Dorayaki mania: a Roma un viaggio tra i sapori giapponesi

Impazza la Dorayaki mania: al Mercato Centrale Roma prende il via un fantastico viaggio tra i sapori giapponesi. Per tutti quelli che amano la cucina giapponese o scoprire nuovi gusti, l’evento è di quelli da non perdere. Martedì 19 novembre arriva la “Dorayaki mania”: una esperienza unica nella dolcezza nipponica, rappresentata proprio dal Dorayaki, uno dei dolci più tipici della tradizione giapponese.

Dorayaki mania al Mercato Centrale Roma: evento imperdibile

L’evento andrà in ‘scena’ alle ore 19.00 presso lo Spazio Fare, situato al secondo piano del Mercato Centrale Roma (via Giovanni Giolitti, 36). Durante questa serata speciale, la talentuosa pasticcera Mitsuko Takei, direttamente dal cuore del Giappone, farà da guida in un viaggio culinario unico. Mitsuko svelerà i segreti della preparazione del Dorayaki, i celebri dolci o, per meglio dire, i pancake giapponesi: soffici e farciti con delizioso azuki e diverse altre prelibatezze.

Tramite un affascinante showcooking, ci sarà l’opportunità di apprendere le tecniche artigianali per la preparazione di questo dolce iconico, per riprodurlo a casa. Attraverso la maestria di Mitsuko, si potranno apprendere tante cose, tante informazioni e curiosità sulla cultura gastronomica del Giappone. A conclusione dell’evento, sarà possibile assaggiare dei gustosi Dorayaki. L’evento è totalme gratuito, ma la prenotazione per questa esperienza imperdibile è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l’indirizzo email: info.roma@mercatocentrale.it