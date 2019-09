Dorian: l’uragano colpisce le Bahamas. Ora punta alla Florida

Dorian, l’uragano di categoria 5, si abbatte sulle Bahamas. Piogge torrenziali e venti fino a 350 chilometri stanno mettendo in ginocchio l’arcipelago corallino. Tra strade che diventano fiumi, e le abitazioni distrutte e, in alcuni casi, sommerse, Dorian non risparmia niente. Neanche il primo ministro dell’arcipelago Hubert Minnis, che in lacrime afferma: “È probabilmente il giorno più triste della mia vita”.

Dorian: evacuazioni in Florida, South Carolina e Georgia

L’uragano Dorian, per il National Hurricane Center, “si muoverà pericolosamente vicino alla costa della Florida fra lunedì e martedì notte”. Disposte diverse evacuazioni. Chiuso l’aeroporto di Palm Beach e le scuole, per alcune contee sino a mercoledì.

Aggiornamento ore 6,00

Evacuata la contea di St. John, così come tutta l’intera costa del South Carolina e trentasei contee della Georgia. Per il governatore del South Carolina, Henry McMaster, “data l’imprevedibilità di Dorian dobbiamo prepararci a ogni possibile scenario”.

Con un tweet, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump invita alla prudenza. “Oltre alla Florida – Carolina del Sud, Carolina del Nord, Georgia e Alabama, molto probabilmente saranno colpite (molto) più duramente del previsto. Sembra uno dei più grandi uragani di sempre. Già categoria 5. ATTENZIONE! DIO BENEDICA TUTTI!”

Aggiornamento ore 8,30