Dottor Mariano Amici, ecco il video con l’intervento di sabato alla protesta ‘No green pass’ del Circo Massimo

Probabilmente è esattamente come ha sostenuto ‘Lui’ nel corso del suo applaudissimo intervento di sabato pomeriggio in quel del Circo Massimo, dove ha avuto luogo il ‘sit-in’ della protesta ‘No green pass’.

‘No green pass’ al Circo Massimo, altro che ‘uno sparuto gruppo’: il colpo d’occhio era impressionante

Altro che uno ‘sparuto gruppo’, il colpo d’occhio era davvero impressionante: a migliaia sono accorsi per dare corpo ad una protesta che, ormai con cadenza settimanale, continua a radunare sempre più italiani. Un popolo, c’è da sottolineare, assolutamente non violento semmai, come visto sabato a Roma, ‘trasversale’.

‘No green pass’ al Circo Massimo: un ‘popolo’ formato anche da anziani, mamme a bambini

Ciò che ha infatti regalato alla protesta una tonalità tutto sommato serena, la presenza di tanti giovani, mamme e bambini. E giustamente, dal palco il dottore Mariano Amici ha tenuto a rimarcare: “Vedendo quanti siamo, qualcuno dovrebbe iniziare a preoccuparsi…”.

Un intervento, quello del ‘vulcanico’ medico di Ardea (dichiaratamente un ‘non’ no vax), ancora una volta intitolato ad un ‘sistema sanitario’ che ‘non la racconta giusta’ rispetto ad un virus, a detta del medico laziale, curabile, così come lui stesso ha avuto modo di appurare ‘sul campo’, soprattutto alla luce di nessun decesso registrato fra i suoi numerosi assistiti.

Ma vediamo insieme il video dell’intervento del Dottore Mariano Amici sabato scorso al Circo Massimo…

Max