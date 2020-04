Dottor Mariano Amici: “Un virus che ti contagia nelle prime settimane dopo il vaccino rischia di ucciderti”

Il Dottor Mariano Amici non si ferma e prosegue il suo percorso con l’obiettivo di “far maturare le coscienze”, lo slogan che accompagna questa importante battaglia del medico di base di Ardea (Roma) che ha deciso di presentare ricorso al Tar contro l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per rendere obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e anti pneumococcica per tutti i cittadini over 65 e a tutto personale sanitario.

Dopo l’intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni di ItaliaSera.it, il dottor Amici precisa: “Nella mia intervista, che vi prego di riascoltare e diffondere, ho chiarito che non sono un no-vax proprio perché alcuni vaccini per virus “stabili”, come quelli del vaiolo, poliomielite ed altri, hanno certamente salvato l’umanità da certe malattie facendo presente, però, per dovere di imparzialità su questioni ancora molto discusse, che ci sono anche importanti ricercatori che con ampia documentazione scientifica sostengono che anche alcuni di questi vaccini hanno prodotto effetti disastrosi. Qui parliamo però di altri tipi di vaccini, quelli antinfluenzali! Nell’intervista ho evidenziato, inoltre, che se un altro virus (influenzale o il coronavirus) ti contagia nel periodo in cui stai combattendo contro il virus che ti hanno inoculato con il vaccino, ti trova molto più debole e, se sei pure anziano o hai altre patologie, rischia di ucciderti!“.

Mariano Amici: “I pazienti vaccinati devono stare in quarantena per almeno 4 settimane a partire dal giorno della vaccinazione”

Il medico Mariano Amici prosegue quindi il suo discorso: “Tra l’altro, perché’ correre questo maggior rischio sapendo che ti inoculano un vaccino relativo al virus della stagione precedente e che, pertanto, non può proteggerti dal virus che arriverà? Ecco perché io sostengo che i vaccinati debbono stare in quarantena non solo per 15 giorni, come hanno stabilito per il Coronavirus, ma per almeno 4 settimane a partire dal giorno della vaccinazione. Infatti in questo periodo l’organismo è più debole perché sta preparando gli anticorpi contro il virus che gli è stato inoculato. Inoltre, in tale periodo, i soggetti vaccinati, possono rivitalizzare il virus con il quale sono stati vaccinati e trasmetterlo ai soggetti sani che non avevano contratto l’influenza dell’anno precedente e quindi, di fatto, rimettono in campo anche l’influenza dell’anno precedente!”.

Leggi anche: Zingaretti rende la vaccinazione antinfluenzale obbligatoria. Mariano Amici: “Solo marchette alle multinazionali del farmaco”

La dichiarazione del dottor Mariano Amici si conclude dunque con un invito per tutti i sindacati dei medici e l’invito a riflettere sul tema delle vaccinazioni: “Immaginate, inoltre, cosa significhi far fare un periodo di quarantena a tutto il personale sanitario svuotando gli ospedali da tutto il personale o lasciando a casa tutti i medici di base? Quello che io dico è sostenuto, con argomentazioni molto più valide delle mie, da fior di ricercatori spesso “perseguitati” dal sistema. Le stesse ASL, per tutelarsi da eventuali responsabilità, emanano raccomandazioni circa la pericolosità di “certi” vaccini. Sappiate, quindi, che se poi dovesse venire fuori la verità, scaricheranno sui medici di base la responsabilità di aver agito con imperizia! I sindacati dei medici rispetto a questa tematica non possono far finta di niente!!! C’è di mezzo la vita dei nostri pazienti!“.

Leggi anche: Il Dottor Mariano Amici presenta ricorso al Tar contro l’ordinanza di Zigaretti: “Vaccinazione antinfluenzale obbligatoria senza nessun valido motivo scientifico”