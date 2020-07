Dottor Mariano Amici: “Vaccini e farmaci inutili aumentano l’incidenza delle malattie infettive e dei tumori”

“Far maturare le coscienze”. Questo l’obiettivo del Dottor Mariano Amici, che attraverso un lungo post su Facebook ha messo in guardia sui rischi di “farmaci inutili e vaccini” che “aumentano l’incidenza delle malattie infettive e dei tumori”.

“Le malattie contagiose e diffusive -il Covid 19 lo è- come anche i tumori, aggrediscono prevalentemente le persone che hanno difese immunitarie basse”, scrive Mariano Amici sul suo profilo Facebook: “La mortalità causata dai tumori è almeno 15 volte superiore a quella per malattie contagiose e diffusive – continua – Perché allora ci preoccupiamo così tanto del Covid 19 e molto meno dei tumori? Vogliamo affrontare l’argomento quando i buoi sono già scappati dalla stalla o meglio darsi da fare prima che ciò non avvenga?”, si interroga il dottore.

Ancora: “Quindi, se è vero come è vero, che l’incidenza delle malattie e il rischio di morte aumentano in presenza di basse o inesistenti difese immunitarie, perché non darsi da fare in tempo con un certo stile di vita e degli accorgimenti che ci permettono di mantenere o sviluppare il nostro sistema immunitario? Tali pratiche ci permetteranno di non ammalarci affatto oppure di ammalarci più lievemente”.

Il Dottore Mariano Amici elenca poi una serie di situazioni che possono compromettere il sistema immunitario: “Ecco tutte le situazioni da evitare il più possibile per non deprimere il sistema immunitario:

–Uso di vaccini e/o farmaci spesso inutili o dannosi. -Rimanere chiusi in casa.

–Cattiva alimentazione.

– Depressione dovuta a vari motivi. Privazione di affetti per distanziamento.

–Uso di mascherine. Ai molti che mi criticano per queste mie affermazioni ed ironicamente mi consigliano di andare in USA, in India, in Messico o in Brasile a salvare i morenti da Covid (pare che si muoia solo per quello e …”solo il vaccino ci può salvare”), io rispondo che preferisco rimanere in Italia dove riesco a salvare molte più vite, insegnando a quante più persone possibile, di come si tiene in efficienza il sistema immunitario. Così facendo, riusciremo dall’origine a non ammalarci!!.. Altro che ‘museruole’ o stare rintanati in casa!”.

Poi conclude: “Per finire, ribadisco: con un sistema immunitario forte non abbiamo nulla da temere! Dobbiamo ribellarci ad un sistema che per vari motivi di speculazione ci vuole cronicamente ammalati… altro che mantenerci in salute”, chiosa il post di Mariano Amici.