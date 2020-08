Dove vedere la finale di Champions League in tv e streaming | Diretta PSG – Bayern Monaco (Video)

La finale di Champions League si gioca oggi, domenica 23 agosto 2020, alle ore 21 a Lisbona. Il match PSG – Bayern Monaco viene trasmesso in diretta tv e streaming per la gioia dei tanti milioni di tifosi che non vedono l’ora di collegarsi live per guardare in streaming o davanti alla televisione l’attesissima competizione.

Stando ai pronostici dei bookmaker sulla carta la squadra favorita è il Bayern Monaco, tuttavia quella di stasera sarà un incontro di calcio molto particolare e gli attaccanti del PSG non sono da sottovalutare. Gli appassionati di scommesse sportive consigliano la giocata sul segno 1 + Gol. Ma quali sono le possibili formazioni del match PSG – Bayern Monaco? E soprattutto dove vedere la partita in streaming e tv?

PSG – Bayern Monaco: probabili formazioni finale di Champions League

Le possibili formazioni della finale di Champions League di stasera, domenica 23 agosto 2020, in diretta da Lisbona alle ore 21. La partita si giocherà allo stadio Da Luz di Lisbona, la struttura che solitamente ospita le partite del Benfica. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21.00 e come era facile intuire per via del Covid-19 l’incontro si disputerà a porte chiuse.

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski. All. Flick.

Diretta PSG – Bayern Monaco: dove vedere la finale di Champions League in tv e streaming

La finale di Champions League PSG – Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Tutti gli appassionati di calcio che non dispongono dell’abbonamento a Sky potranno comunque seguire la partita in chiaro tramite la diretta su Canale 5. Per chi vuole guardare PSG – Bayern Monaco in streaming è possibile utilizzare l’app Sky Go su smartphone, tablet e smart tv o collegarsi al sito web o app di Mediaset Play per seguire la diretta streaming di Canale 5.

