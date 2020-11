Dpcm, covid: lasciare i nipoti coi nonni si può? La risposta

Le risposte agli interrogativi su cosa è consentito e cosa no nelle zone gialle, rosse e arancioni, hanno chiarito cosa si possa davvero fare in alcuni casi secondo il nuovo Dpcm che prova a frenare l’avanzata del Covid. Ad esempio, si può o non si può lasciare i bambini con i nonni?

È possibile ma fortemente sconsigliato spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro. Questo in quanto gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da Covid. E’ ammesso solo in caso di estrema necessità, se ambo i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. La risposta è la stessa per tutte e tre le zone (rossa, gialla o arancione).