Dpcm Natale, l’autocertificazione da scaricare a partire dal 21 dicembre

Mancano pochissimi giorni al Natale, ma sono ancora in molti a chiedersi quali siano le regole da rispettare. A partire da oggi, lunedì 21 dicembre, scatta il piano previsto dal Dpcm 3 dicembre. Da oggi e fino al 6 gennaio, infatti, non si potrà lasciare la propria Regione d’appartenenza se non per comprovati motivi di salute e di lavoro.

Le restrizioni saranno inasprite nei giorni festivi e prefestivi, quando tutta l’Italia entrerà in zona rossa. Anche in quel caso gli spostamenti saranno limitati alle sole necessità – nei giorni festivi e prefestivi non si potrà nemmeno uscire dal proprio domicilio – e dovranno essere certificate tramite autocertificazione, da stampare o compilare nel caso in cui si venisse fermati. Resta valido il coprifuoco a partire dalle 22 e fino alle 5. L’unica eccezione è per la notte di Capodanno, quando sarà valido fino alle 7 del mattino.

Inoltre un massimo di due persone potranno spostarsi per andare a trovare parenti o amici, sono esclusi dal conteggio gli under 14. Anche in quel caso, nei giorni di zona rossa, gli spostamenti dovranno essere giustificati. Per questo è utile scaricare l’autocertificazione (QUI) da compilare nel caso in cui si dovesse lasciare la propria Regione o il proprio domicilio nei giorni di festa.