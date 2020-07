Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli e La Clinica del pus oggi 24 Luglio 2020: orario, canale e dove guardare le repliche e in streaming

Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli e La Clinica del pus tornano, in tandem oggi in TV su Real Time nella serata 24 Luglio 2020 con nuova sorprendenti e avvincenti puntate. Chiunque ami il genere medico-reality in tv, ecco di oggi 24 Luglio 2020 una nuova serie di appuntamenti su Real Time con il programma Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli che, in questa giornata, anzi serata, è anticipata da un altro programma in qualche modo connesso, sempre in tema, per appunto, ovvero La clinica del Pus.

Come ben noto, su Real Time trasmette questo genere di format da tempo ottenendo diversi ascolti e appeal da parte del pubblico. In un canale specifico come Real Time che lancia programmi molto dedicati che passano dalle arti della cucina e della pasticcieria di Bake Off Italia agli amori tra cittadini di stati diversi di 90 Giorni per innamorarsi, senza trascurare le acconciature de il Salone delle Meraviglie, ecco che per appunto Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli e La clinica del pus si è fatto largo come programma medico che si dedica ai disturbi della pelle. E il pubblico sembra apprezzare.

Che cosa vedremo nelle puntate di oggi 24 Luglio 2020 in onda in sequenza su Real Time? E a che ora esattamente vederle?

Il programma ha come ben risaputo per protagonista la dermatologa Dott.ssa Sandra Lee, che si occupa di pazienti con rari disturbi della pelle e del viso. Ma quali problematiche oggi 17 Luglio vedremo in onda? E invece che cosa vedremo su La clinica del Pus?

Andiamo a vedere da vicino di cosa si occupa nello specifico oggi il set di puntate di Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli e gli orari e il canale della messa in onda, oltre alle news su streaming e delle repliche. Stessa cosa per la clinica del Pus sui passaggi odierni di oggi 24 Luglio 2020.

Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli, cos’è, quando va in onda, date, orari

La dermatologa Dott.ssa Sandra Lee, ritorna oggi 24 Luglio 2020 ad occuparsi di pazienti con complicati disturbi della pelle e del viso. Diventata una stella social e sulla sua pagina Instagram anche quest’oggi la dottoressa dovrà risolvere molti problemi cutanei. E non solo.

Ecco oggi gli appuntamenti con la dottoressa schiacciabrufoli:

01:00 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – La dottoressa

La dottoressa Sandra Lee viene analizzata in questa puntata nel suo brillante lavoro: viene mostrata non solo come una delle migliori dermatologhe in America, ma come una donna capace di socializzare con i pazienti. Su YouTube, è nota come la dottoressa Pimple Popper, che ha realizzato migliaia di procedure sul suo canale.

01:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Il lipoma

In questa puntata si parla di Melissa. Per anni Melissa ha coperto il suo lipoma con un maglione a collo alto. La paura di Tyler invece, nel prosieguo della puntata, per il cancro, ha impedito di diagnosticare le protuberanze sulla testa e Tahj è coperto di bolle.

In precedenza, a cavallo della prima serata, arriva invece la Clinica del Pus.

La Clinica del Pus oggi 24 Luglio 2020: orario, canale, quando va in onda in replica e streaming

Queste le puntate odierne del noto format di Real Time denominato La clinica del pus.

22:30 La clinica del pus – Ep.1

Un paziente arriva in clinica con una grossa e dolorosa cisti sulla spalla. Intanto, una donna vuole rimuovere un enorme lipoma, grosso quanto una pallina da tennis.

23:20 La clinica del pus –Ep.2

Un uomo giunge in clinica con una cisti in testa, e intanto una donna ne ha una sulla fronte. Inoltre, un paziente ha delle cisti doloranti e infette sul cuoio capelluto.

00:10 La clinica del pus – Ep.3

