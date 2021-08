Draghi: “Agli italiani dico vaccinatevi e rispettate le regole”

“Colgo l’occasione per augurare buone vacanze agli italiani. Non sono qui per celebrare nulla ma volevo comunque dire che le cose per l’economia italiana vanno bene e spero vadano ancora meglio. Affinché vadano ancora meglio – ed è questo un messaggio che voglio lanciare con chiarezza, dicendolo a tutti noi e a tutti gli italiani – dico vaccinatevi e rispettate le regole”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, incontrando brevemente i giornalisti a palazzo Chigi per un saluto, prima della pausa estiva dei lavori del governo.