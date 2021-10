Draghi: “Bollette? Il governo sta lavorando per contenere il rincaro”

La domanda di energia aumenta, le scorte diminuiscono e i prezzi salgono. Così, sinteticamente, gli italiani si trovano in bolletta un forte rincaro. Il premier Mario Draghi, nel corso delle comunicazioni al Senato, ha rassicurato: “Il Governo si è impegnato a contenere il rincaro delle bollette”.

Poi spiega in che modo: “Lo scorso giugno avevamo già stanziato 1,2 miliardi per ridurre gli oneri di sistema. Poche settimane fa, siamo intervenuti ulteriormente, con più di 3 miliardi, per calmierare i prezzi nell’ultimo trimestre dell’anno, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Si tratta di misure immediate, a cui dovranno necessariamente seguirne altre di lungo periodo per migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e prevenire un’eccessiva volatilità dei prezzi”.

Ma come si è arrivati all’aumento delle bollette di gas e luce? “Negli ultimi mesi, abbiamo assistito a un forte aumento del costo del gas e dell’elettricità – spiega Draghi -. Questi rincari sono dovuti principalmente ai movimenti dei prezzi sui mercati internazionali. La domanda di energia da parte di famiglie e imprese è aumentata a livello europeo e sui mercati asiatici, e ha contribuito a ridurre le scorte e le forniture disponibili”.

Il premier fa infine il punto sulla campagna vaccinale europea: “La curva epidemiologica è sotto controllo grazie al senso di responsabilità dei cittadini. Dopo un avvio stentato, la campagna di vaccinazione europea ha raggiunto risultati molto soddisfacenti. Nell’Unione europea 4 adulti su 5 hanno avuto almeno una dose, per un totale di 307 milioni di persone. In Italia la campagna procede più spedita della media Ue, a oggi l’86% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose e l’81% è completamente vaccinata.