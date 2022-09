(Adnkronos) – “C’è chi parla di nascosto con i russi, chi vuole togliere le sanzioni. C’è pure lui” in campagna elettorale, “ma la maggioranza degli italiani non lo fa e non lo vuole fare”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. “Io guardo alla maggioranza degli italiani e al governo che ha avuto l’onore di presiedere”.