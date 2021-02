“Draghi ha il nostro sostegno, a prescindere dai nomi dei ministri che arriveranno” afferma Renzi

“Iv accoglie l’appello del Presidente della Repubblica e sosterrà il governo indipendentemente dal nome dei ministri, da quanti tecnici e politici sarà composto, siamo al fianco e a disposizione di Draghi”.

Come annunciato, al termine delle consultazioni, riferendo ai media, Matteo Renzi ha confermato la sua linea di sostegno al premier incaricato, per altro già espressa.

Renzi: “Chi pone veti verso altri, commette un errore politico, e rifiuta l’appello del Presidente”

Quindi il leader di Italia Viva ha aggiunto, ”Auspichiamo che tutte le forze assumano lo stesso atteggiamento a sostegno del governo Draghi, perché l’appello del Presidente della Repubblica era rivolto a tutti. Chi oggi pone veti nei confronti di altri non solo commette un errore politico, ma sta rifiutando l’appello del Presidente della Repubblica, che ha escluso che il governo abbia una connotazione politica ma invitato tutte le forze a dare sostegno all’esecutivo”.

Renzi: “Io non giudico Salvini o Leu, ognuno risponde davanti a sé e al Paese”

Quindi, onde evitare fraintendimenti, Renzi si è affrettato a spiegare che “Italia viva sostiene il premier per il governo incaricato dal capo dello Stato. Io non giudico le decisioni degli altri, di Salvini e di Leu, ognuno risponde davanti a sé e al paese. Poi valuterà il premier incaricato. Noi abbiamo detto di ascoltare l’appello del capo dello Stato”.

Renzi: “Grazie a chi ha sostenuto nuotando controcorrente la posizione di Italia Viva”

Infine, da buon leader, Renzi ha poi tenuto a ringraziare l’operato dei suoi ex ministri e sottosegretari: “Ringrazio chi in questi giorni difficili – alludendo alla Bellanova, alla Bonetti e a Scalfarotto – ha avuto la forza di opporsi alla corrente mono direzionale che vedeva in Italia Viva la sola responsabile della crisi, grazie a chi ha sostenuto nuotando controcorrente la posizione di Italia Viva: questo valga in special modo per le giovani generazioni per i giovani amministratori e per chi crede nella res pubblica”.

Max