Draghi: “Il governo non alzerà le tasse”

Una ripresa constante e sostenibile. E’ questa la sfida del governo per i prossimi anni. Lo ha dichiarato il premier Mario Draghi nel suo intervento all’assemblea di Confindustria: “La crescita che abbiamo davanti è un rimbalzo, legato alla forte caduta del prodotto interno lordo registrata l’anno scorso. – ha spiegato Draghi – Nel 2020, l’economia italiana si è contratta dell’8,9%, una delle recessioni più profonde d’Europa”.

E ancora: “Era dunque inevitabile che alla riapertura si accompagnasse una forte accelerazione dell’attività. La sfida per il Governo è fare in modo che questa ripresa sia duratura e sostenibile. Dobbiamo evitare i rischi congiunturali che si nascondono dietro questo momento positivo, preservare buone relazioni industriali, perché assicurino equità e pace sociale; e accelerare con il nostro programma di riforme e investimenti, per migliorare il tasso di crescita di lungo periodo dell’economia italiana”.

L’applauso più convinto Draghi lo ha però ricevuto quando ha affermato che “il governo da parte sua non ha intenzione di aumentare le tasse. In questo momento i soldi si danno e non si prendono”. Sull’aumento del costo di elettricità e gas rispettivamente del 40% e del 30% il premier ha spiegato: “Per questo abbiamo deciso di eliminare per l’ultimo trimestre dell’anno gli oneri di sistema del gas per tutti, e quelli dell’elettricità per le famiglie e le piccole imprese. Potenziamo il bonus luce e gas per proteggere soprattutto le fasce meno abbienti”.

Il provvedimento, ha precisato Draghi, verrà discusso oggi in Consiglio dei ministri: “Si tratta complessivamente di un intervento di oltre 3 miliardi, che fa seguito a quello da 1,2 miliardi avvenuto a giugno”.