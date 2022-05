Draghi incontra Biden: sul tavolo nuove sanzioni sulle quali lavorare e, in virtù della “stretta cooperazione” Usa-Italia, come sostenere Kiev

Come ormai noto, oggi finalmente il premier Mario Draghi ha incontrato il presidente degli Usa Joe Biden. In attesa di notizia circa il colloquio che i due impronteranno, come sempre all’insegna della stima e del rispetto reciproco, l’agenda prevede che i due leader terreno un serrato confronto “su diverse questioni”, dal come “continuare a imporre sanzioni paralizzanti” nei confronti della Russia, e dei passi da fare insieme, per “continuare a sostenere gli ucraini nella loro coraggiosa lotta contro i russi”.

Draghi incontra Biden: portavoce della Casa Bianca rimarca “stretta cooperazione” tra i due Paesi, storicamente amici

Insomma, come ha anticipato ai media Jen Psaki, portavoce della Casa Bianca, Draghi e Biden avranno anche modo di parlarsi, soprattutto circa che della “stretta cooperazione” tra i due Paesi, del tema della sicurezza energetica europea e della lotta ai cambiamenti climatici.

