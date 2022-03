Draghi: “L’Italia continuerà ad appoggiare l’Ucraina”

A Bruxelles, nella sede della Commissione Europea, Mario Draghi, affiancato da Ursula von der Leyen ha ribadito la sua vicinanza all’Ucraina. Lo ha fatto parlando in italiano e in inglese, per evitare che a qualcuno sfuggisse la presa di posizione netta dell’Italia: “L’Ucraina è parte della famiglia europea e l’Italia intende continuare a sostenerla”, ha detto il premier italiano.

Draghi ha poi confermato: “Siamo in contatto con tutti i partner principali dell’Ue, con la Nato e il G7. Il governo è pienamente impegnato per cercare tutte le vie diplomatiche per porre fine al conflitto. Nella giornata di ieri ho telefonato al presidente Volodymyr Zelensky, cui ho ribadito la solidarietà del governo e del popolo italiano”.

Sulle sanzioni inflitte alla Russia il presidente del Consiglio italiano ha detto: “Nei giorni scorsi il Comitato per la Sicurezza Finanziaria del Ministero dell’Economia ha approvato importanti provvedimenti di congelamento di beni nei confronti di oligarchi russi, che sono stati prontamente eseguiti e continueranno ad essere eseguiti nei prossimi giorni. Mi piacerebbe davvero che misure simili o analoghe venissero prese da tutti i nostri Paesi”

“L’Italia sostiene pienamente l’Ue anche nella gestione della crisi migratoria. Questo è il momento della solidarietà e dell’accoglienza: sono valori fondanti dell’Unione Europea, principi che l’Italia mette in pratica da anni”, ha concluso Draghi.