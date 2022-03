Draghi: “L’Ucraina non difende solo sé stessa, ma la nostra pace”

Il presidente ucraino Zelensky, intervenuto in videoconferenza, ha parlato al Parlamento italiano per circa 15 minuti. “immaginate Genova come Mariuopol”, quindi distrutta. Ha detto Zelensky. Al quale, poco dopo, ha risposto il premier italiano Mario Draghi: “Oggi l’Ucraina non difende solo se stessa ma la nostra pace, libertà e sicurezza”,

Ha aggiunto il presidente del Consiglio: “L’Italia è al fianco dell’Ucraina. L’Italia vuole l’Ucraina nell’Unione europea. Vogliamo disegnare un percorso di maggiore vicinanza dell’Ucraina all’Europa: è un processo lungo fatto di riforme necessarie. L’Italia è a fianco dell’Ucraina in questo processo”.

Sulle Sanzioni alla Russia Draghi ha detto: “In Italia abbiamo congelato beni per oltre 800 milioni di euro agli oligarchi russi. Quando l’orrore e la violenza sembrano avere il sopravvento proprio allora dobbiamo difendere i diritti umani e civili, i valori democratici; a chi scappa dalla guerra dobbiamo offrire accoglienza. Di fronte ai massacri dobbiamo rispondere con gli aiuti, anche militari, alla resistenza”.

Ha concluso il premier: “Abbiamo stanziato nuovi fondi: vogliamo aiutare i rifugiati non solo ad avere una casa ma anche un lavoro per integrarsi”.