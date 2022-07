Draghi: “L’unica strada è ricostruire daccapo questo patto di fiducia che teneva insieme la maggioranza”

Nel corso del suo atteso intervento di stamane al Senato, che ha anticipato quello alla Camera, nel porgere, argomentandoli, tutti gli obiettivi centrati dal ‘suo’ esecutivo, e di quanti ce ne sono ancora ‘a portata di mano’, in poche parole il premier Draghi ha di fatto racchiuso tutto in una sola domanda: “Siete pronti a ricostruire questo patto di fiducia?“.

Draghi: “Il Presidente mi affidò l’incarico di formare un governo per affrontare tre emergenze, tranne uno, tutti i partiti furono d’accordo”

Dunque, ha più volte ripetuto, si tratta di una domanda rivolta a “parlamentari e partiti” il premier nel corso del suo intervento: “Siete pronti a ricostruire questo patto di fiducia? Lo scorso febbraio – ha quindi proseguito – il Presidente della Repubblica mi affidò l’incarico di formare un governo per affrontare le tre emergenze che l’Italia aveva davanti: pandemica, economica, sociale. ‘Un governo – furono queste le sue parole – di alto profilo, che non debba identificarsi con alcuna formula politica. Un Governo che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili’. Tutti i principali partiti – con una sola eccezione – decisero di rispondere positivamente a quell’appello. Nel discorso di insediamento che tenni in quest’aula, feci esplicitamente riferimento allo ‘spirito repubblicano’ del Governo, che si sarebbe poggiato sul presupposto dell’unità nazionale“.

Draghi: “Non votare la fiducia ad un governo di cui si fa parte è un gesto politico chiaro, non è possibile ignorarlo”

Fin qui tutto ok poi, ha ricordato ancora il presidente de Consiglio, “Il voto di giovedì scorso (sulla fiducia al Dl Aiuti,ndr), il Movimento 5 Stelle non ha votato la fiducia al decreto Aiuti”, e questo, ha spiegato il premier, “ha certificato la fine del patto di fiducia che ha tenuto insieme questa maggioranza”. Dunque, ha tenuto a rimarcare Draghi, “Non votare la fiducia ad un governo di cui si fa parte è un gesto politico chiaro, che ha un significato evidente. Non è possibile ignorarlo, perché equivarrebbe a ignorare il Parlamento. Non è possibile contenerlo perché vorrebbe dire che chiunque può ripeterlo. Non è possibile minimizzarlo perché viene dopo mesi di strappi e ultimatum. L’unica strada, se vogliamo ancora restare insieme, è ricostruire daccapo questo patto con coraggio, altruismo, credibilità. A chiederlo sono soprattutto gli italiani. La mobilitazione di questi giorni da parte di cittadini, associazioni e territori a favore della prosecuzione del governo è senza precedenti ed impossibile da ignorare”.

Draghi: “L’unica strada è ricostruire daccapo questo patto di fiducia che teneva insieme la maggioranza, come richiesto dal Paese”

Quindi ha affermato il premier, “L’unica strada è ricostruire daccapo questo patto di fiducia che teneva insieme la maggioranza, con coraggio, altruismo e credibilità: a chiederlo sono soprattutto gli italiani“, ha affermato riferendosi alle “manifestazioni senza precedenti per il proseguo del governo che ci sono state in questi giorni, che è impossibile ignorare“. In particolar modo, ad impressionare l’ex numero uno della Bce, sono e “due in particolare: quella dei 2mila sindaci abituati a confrontarsi quotidianamente con i problemi del territorio, e quella degli eroi della pandemia“.

Draghi: “Si tratta di un sostegno immeritato, quello che ho ricevuto, ma per il quale sono enormemente grato”

Ed ancora: “La mobilitazione di questi giorni da parte di cittadini, associazioni, territori a favore della prosecuzione del Governo è senza precedenti e impossibile da ignorare. Ha coinvolto il terzo settore, la scuola e l’università, il mondo dell’economia, delle professioni e dell’imprenditoria, lo sport. Si tratta di un sostegno immeritato, ma per il quale sono enormemente grato. Il secondo è quello del personale sanitario, gli eroi della pandemia, verso cui la nostra gratitudine collettiva è immensa“.

Draghi: “Il Pnrr ha avviato un percorso di riforme e investimenti che non ha precedenti nella storia recente”

Quindi il premier è poi passato ad elencare tutti gli obiettivi raggiunti dal ‘suo’ governo in questi mesi: “La stesura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato a larghissima maggioranza da questo Parlamento, ha avviato un percorso di riforme e investimenti che non ha precedenti nella storia recente. Le riforme della giustizia, della concorrenza, del fisco, degli appalti – oltre alla corposa agenda di semplificazioni – sono un passo in avanti essenziale per modernizzare l’Italia. Ad oggi, tutti gli obbiettivi dei primi due semestri del Pnrr sono stati raggiunti. Abbiamo già ricevuto dalla Commissione Europea 45,9 miliardi di euro, a cui si aggiungeranno nelle prossime settimane ulteriori 21 miliardi – per un totale di quasi 67 miliardi“.

Draghi: “Il merito di questi risultati è stato vostro, della vostra disponibilità a mettere da parte le differenze e lavorare per il bene del Paese”

“Il merito di questi risultati è stato vostro – della vostra disponibilità a mettere da parte le differenze e lavorare per il bene del Paese, con pari dignità, nel rispetto reciproco. La vostra è stata la migliore risposta all’appello dello scorso febbraio del presidente della Repubblica e alla richiesta di serietà, al bisogno di protezione, alle preoccupazioni per il futuro che arrivano dai cittadini“.

Draghi: “Fisco, dobbiamo approvare al più presto la riforma fiscale, che include il completamento della riforma della riscossione”

Ed ancora, “L’autunno scorso il Governo ha dato il via al disegno di legge delega per la revisione del fisco. Siamo consapevoli che in Italia il fisco è complesso e spesso iniquo. Per questo non abbiamo mai aumentato le tasse sui cittadini. Tuttavia per questo occorre procedere con uno sforzo di trasparenza. Intendiamo ridurre le aliquote Irpef a partire dai redditi medio-bassi; superare l’Irap; razionalizzare l’Iva. I primi passi sono stati compiuti con l’ultima legge di bilancio, che ha avviato la revisione dell’Irpef e la riforma del sistema della riscossione. In Italia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione conta 1.100 miliardi di euro di crediti residui, pari a oltre il 60% del prodotto interno lordo nazionale – una cifra impressionante. Dobbiamo quindi approvare al più presto la riforma fiscale, che include il completamento della riforma della riscossione, e varare subito dopo i decreti attuativi“.

Draghi: “Ridurre il carico fiscale sui lavoratori, a partire dai salari più bassi, e anche spingere il rinnovo dei contratti collettivi”

Ma non solo, ha poi aggiunto, “Ridurre il carico fiscale sui lavoratori, a partire dai salari più bassi, è un obiettivo di medio termine. Questo è un punto su cui concordano sindacati e imprenditori. Con la scorsa legge di bilancio abbiamo adottato un primo e temporaneo intervento. Dobbiamo aggiungerne un altro in tempi brevi, nei limiti consentiti dalle nostre disponibilità finanziarie. Occorre anche spingere il rinnovo dei contratti collettivi. Molti, tra cui quelli del commercio e dei servizi, sono scaduti da troppi anni. La contrattazione collettiva è uno dei punti di forza del nostro modello industriale, per l’estensione e la qualità delle tutele, ma non raggiunge ancora tutti i lavoratori. A livello europeo è in via di approvazione definitiva una direttiva sul salario minimo, ed è in questa direzione che dobbiamo muoverci, insieme alle parti sociali, assicurando livelli salariali dignitosi alle fasce di lavoratori più in sofferenza“.

Draghi: “Serve un governo forte e coeso, all’Italia non serve una fiducia di facciata, non dovete rispondere a me, ma a tutti gli italiani”

Quindi, andando verso la conclusione del suo intervento, il presidente del Consiglio ha quindi affermato che “Serve un governo forte e coeso e un Parlamento che lo accompagni con convinzione nel reciproco rispetto dei ruoli. All’Italia non serve una fiducia di facciata che svanisca davanti ai provvedimenti scomodi. Serve un nuovo patto di fiducia, sincero e concreto come quello che ci ha permesso finora di cambiare in meglio il paese. I partiti e voi parlamentari siete pronti a ricostruire questo patto? Siete pronti a confermare quello sforzo che avete compiuto nei primi mesi e che si è poi affievolito. Sono qui in quest’aula oggi solo perché gli italiani lo hanno chiesto. Questa risposta a queste domande non la dovete dare a me ma la dovete dare a tutti gli italiani“.

Senato, la discussone generale è ripresa alle 11, poco dopo le 16.30 sono previste le dichiarazioni di voto

Quindi, verso le 10.30, è stata sospesa la seduta, per dare modo a Draghi di consegnare il testo del suo intervento alla Camera dove, domani alle 11, è attesa la replica. Sempre in Senato, sotto lo sguardo attento della presidente Casellati, è quindi ripresa la discussione generale, che andrà avanti per circa 5 ore e trenta. Prima delle dichiarazioni di voto, sono infatti previsti una quarantina di interventi.

