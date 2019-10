Draghi ottimista: “L’euro è più popolare che mai, ha un futuro”

“Nei dibattiti sul futuro dell’Europa si discute sempre meno se la sua esistenza abbia senso e assai di più sulla via migliore per avanzare. Su queste basi la nostra Unione può durare e prosperare“.

Poche parole ma chiare e, soprattutto, foriere di ottimismo e speranza circa il futuro dell’unione europea, quelle pronunciate stamane da Mario Draghi.

Nel corso di un intervento presso l’Università Cattolica di Milano, il presidente della Bce ha infatti affermato che “Sono ottimista sul futuro dell’Europa. Penso che col tempo essere parte dell’Ue e dell’Unione monetaria sia diventato normale per gran parte dei cittadini. L’euro è più popolare che mai. Il sostegno all’Ue tocca i valori più alti registrati dall’inizio della crisi”.

Detto da lui non può che restituire sollievo ai governanti ma, ancor più, ai moltissimi operatori finanziari…

Max