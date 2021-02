Draghi: riforma del fisco senza flat tax ed aliquota unica. I vaccini sono la priorità

“Sulla progressività ha parlato in stampatello maiuscolo: rimodulare le aliquote ma tenendo un sistema progressivo senza aggiungere nuove imposte. Insomma, no aliquota unica e flat tax’. Così un parlamentare, uscendo dal secondo colloquio che il professor Draghi ha tenuto stamane davanti alle forze politiche. Quindi, spiegando che “Dettaglierò in Parlamento”, l’incaricato premier prima di anticipare che i titoli del programma ad oggi elencati li chiarirà davanti alle Camere, ha tenuto a definire non ‘un dato strutturale’ il sistema fiscale da lui immaginato, fondato sulla progressività e lotta all’evasione, nodi cruciali nella riforma fiscale.

Draghi: la campagna vaccinale resta prioritaria, e va estesa a docenti e studenti

Tuttavia l’incaricar premier ha rimarcato tra le priorità figura la campagna vaccinale e, tal proposito, ha annunciato che ‘ci sono buone notizie dall’Europa sui contratti per i vaccini’. Ovviamente, ha quindi ribadito Draghi, urge perfezionare sia la logistica relativa alla distribuzione delle vaccinazioni, che velocizzare le vaccinazioni anche nei confronti dei docenti e degli studenti.

