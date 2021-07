Draghi: “Viviamo fase decisiva per il futuro dell’Italia”

“Viviamo una fase decisiva per il futuro dell’Italia, in cui l’unità è un forte valore aggiunto”. Ad affermarlo è il presidente del Consiglio Mario Draghi nel messaggio inviato in occasione dell’Assemblea dell’Ania. “L’Italia – continua il premier – è oggi chiamata ad affrontare rischi emergenti, come quelli relativi alla cybersicurezza e agli eventi estremi, a livello sanitario e climatico. I nuovi rischi e le vulnerabili strutturali richiedono una più stretta collaborazione tra pubblico e privato”.

“Il settore assicurativo – sottolinea quindi Draghi – ha l’occasione di partecipare allo sforzo di rilancio avviato con il Pnrr. Per modernizzare la nostra economica e per superare le carenze nelle infrastrutture – materiali e immateriali – che si sono accumulate negli ultimi decenni”.

“Gli investitori istituzionali italiani, e tra di essi le compagnie di assicurazione, hanno una speciale responsabilità in questa fase. Il loro sostegno a investimenti di medio e lungo termine è essenziale per accompagnare e rafforzare la ripartenza italiana”, rimarca Draghi.

“Il settore assicurativo, per la consistenza del risparmio finanziario che gli italiani gli affidano (oltre il 18%), gioca un ruolo di grande rilievo nel nostro Paese”, continua il presidente del Consiglio.