Dramma a Olevano Romano, cosa è successo

Dramma a Olevano Romano, un bimbo di 6 anni è morto schiacciato da un quad. A guidare il mezzo un’amica di famiglia, una donna di 26 anni che ha perso però il controllo del mezzo e una volta ribaltatosi, ha schiacciato il piccolo, uccidendolo.

Oggi il bambino avrebbe compiuto 6 anni. Sull’episodio sono al lavoro i carabinieri coordinati dalla procura di Tivoli che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. La tragedia si è consumata nel pomeriggio nella zona di contrada Colle Conchi, una strada sterrata a poca distanza dal giardino dell’abitazione dove la giovanissima vittima viveva. La donna che guidava la moto è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Colleferro e nell’incidente avrebbe riportato alcune ferite. Non è in pericolo di vita. Il mezzo, invece, come da prassi è stato posto sotto sequestro dagli inquirenti e nelle prossime ore verrà analizzato per cercare ulteriori elementi che possano chiarire la dinamica di quanto avvenuto.