Dramma familiare a Ladispoli, cosa è successo

Dramma familiare a Ladispoli, un uomo avrebbe accoltellato moglie e figlia e, in seguito, tentato il suicidio. Tutto è accaduto in una palazzina di via Milano, sopra al centro anziani di zona.

Una lite domestica all’alba, i cui scenari sono al vaglio degli inquirenti, sarebbe degenerata intorno alle 7,00. Stando a quanto emerge, la famiglia si trovava all’interno di un piccolo bagno quando l’uomo, un geometra italiano, avrebbe scagliato un coltello sulla moglie e la figlia diciassettenne, che si stava preparando per andare a scuola; dopo si sarebbe inferto una coltellata all’addome, provando a farla finita.

A fornire dettagli il gruppo dei Vigili del Fuoco, che hanno registrato uno scenario da horror. Sul posto due pattuglie di Carabinieri e tre ambulanze più l’elisoccorso. Gravissima la moglie, in fin di vita, trasportata al San Camillo in eliambulanza così come la figlia anche lei in codice rosso al Bambin Gesù di Palidoro. I vigili hanno aiutato a trasportare i feriti che versavano in condizioni terribili. Sul posto, anche la polizia locale, e accanto ai sanitari, i carabinieri intervenuti in forze, per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. Le indagini sono al momento affidate alla compagnia di Civitavecchia e ai militari della stazione di Ladispoli.