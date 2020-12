Dramma Idroscalo di Ostia: aggiornamento

Potrebbe essere di una donna dell’Est Europa di età compresa tra i 20 e i 40 anni il corpo trovato senza vita sulla scogliera dell’Idroscalo di Ostia. Secondo l’ipotesi più battuta dagli inquirenti, sarebbe caduta nel Tevere e poi trascinata in mare dalla corrente, fino ad arrivare al punto in cui il cadavere è stato rinvenuto. La lunga permanenza in acqua ha cancellato non solo i lineamenti del volto della donna, e gran parte delle impronte digitali. Si attende l’esito dell’esame del Dna che, inserito poi nella banca dati, potrà dire chi è questa donna se è stata già segnalata, in caso contrario, il riconoscimento sarà ancora più difficile.

seguono aggiornamenti