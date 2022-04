Dramma Ronaldo, i messaggi social dopo la morte del figlio

La notizia più triste è arrivata ieri: uno dei due gemelli attesi dalla coppia Ronaldo-Rodriguez è moro durante il parto della donna. Ad annunciarlo un post dei due pubblicato dal campione portoghese sui social: “Con profonda tristezza dobbiamo annunciare che il nostro piccolo bimbo non ce l’ha fatta. È il più grande dolore che ogni genitore può provare”.

L’unica nota positiva della vicenda è che l’altra bambina non ha avuto problemi a venire al mondo: “Solo la nascita della nostra piccola bimba ci dà la forza per vivere questo momento con un po’ di speranza e felicità. Vorremmo ringraziare i dottori e le infermiere per tutto il loro supporto e il loro aiuto”.

Il post è stato subito condiviso centinaia di migliaia di volte, altrettanti sono stati i messaggi di solidarietà nei confronti del calciatore attualmente in forze al Manchester United. E proprio il club inglese ha scritto questo messaggio dopo la triste notizia: “Il tuo dolore è il nostro dolore. Inviamo amore e forza a te e alla tua famiglia in questo momento”.

La Juventus, squadra in cui il portoghese ha giocato per tre stagioni, ha invece scritto: “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con te, con Georgina e con tutta la famiglia in questo momento”. Alcune ore prima era arrivato il messaggio della sorella di Cristiano, Katia, che ha scritto: “Ti amo e il mio cuore è tutto dalla tua parte. Che Dio si prenda cura di tutto e rafforzi sempre di più il tuo cammino… Il nostro angioletto è già in grembo a nostro padre, e la nostra bambina che è qui ferma, forte e sana ci insegnerà sempre di più che solo l’amore conta…” .