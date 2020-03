Stasera, 12 Marzo 2020, in tv su Rete 4 torna puntuale l’appuntamento con Dritto e Rovescio, il noto programma di approfondimento di Paolo Del Debbio.

Naturalmente, al centro del dibattito e dell’informazione la strettissima attualità legata al coronavirus. In tal senso ci sarà una puntata speciale che proverà a dare le ultime e a fare chiarezza sullo stato della emergenza nazionale.

Ecco tutte le anticipazioni su Dritto e Rovescio, in onda quest’oggi in prima serata su Rete 4.

Dritto e Rovescio, anticipazioni puntata 12 Marzo: speciale Coronavirus da Paolo Del Debbio. Ospiti, approfondimenti

Stasera, 12 Marzo alle 21:25 su Rete 4 torna “Dritto e Rovescio”, sempre condotto da Paolo Del Debbio. Il programma è tra i pochi che ha avuto in questi giorni convulsi una conferma assoluta per le ovvie ragioni di fornire una informazione completa sull’emergenza Coronavirus.

Da giorni infatti Mediaset ha concentrato la propria forza giornalistica, tecnica e produttiva sui programmi di natura informativa: ecco perchè sono stati sospesi #CR4 La Repubblica delle Donne”, “Domenica Live” e “Verissimo” per rafforzare le testate che si occupano dell’attualità e di informare sul coronavirus.

Invece resteranno rimarranno in onda, da “Mattino Cinque” a “Pomeriggio Cinque”, e ovviamente il programma dei Del Debbio.

E oggi, Giovedì 12 marzo, in prima serata, nel nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, arriva l’intervista del leader della Lega Matteo Salvini (in diretta, ore 21.30). Si parlerà in particolare delle misure economiche varate dalla Presidenza del Consiglio contro l’epidemia di Coronavirus.

Tutta la puntata sarà dedicata all’emergenza sanitaria: ci sarà l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera e il professor Massimo Galli, primario infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano. Come noto, la criticità in Lombardia ha spinto la Regione a chiedere al Governo la chiusura di molte attività commerciali non essenziali. I provvedimenti del governo basteranno?

E poi si parlerà della carenza di posti letto e respiratori in Terapia Intensiva. E tanti, poi, gli ospiti: i senatori Daniela Santanché (FdI) e Davide Faraone (Italia Viva), il deputato Alessandro Cattaneo (Forza Italia). Presente anche il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il direttore del dipartimento Malattie Infettive dell’Ospedale Cotugno di Napoli Rodolfo Punzi. Si parlerà del clamoroso caso dello sputo di un paziente in attesa del tampone a un medico e infermiera.