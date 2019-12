Dritto e rovescio, anticipazioni puntata 19 Dicembre 2019: ospiti, argomenti, Popolare di Bari, Gianfranco Vissani e Samantha Biale

Questa sera torna in tv puntuale come sempre su Rete4 il programma Dritto e rovescio, condotto come noto da Paolo del Debbio. Il programma in prime time si concentra come sempre sui diversi e variegati temi della politica, dell’attualità, della cronaca e della vita sociale.

Che cosa prevede l’appuntamento odierno? Ecco le anticipazioni circa la puntata di oggi, 19 Dicembre 2019.

Dritto e rovescio torna oggi Giovedì 19 dicembre, in prima serata: nel nuovo appuntamento su Rete 4, il programma di approfondimento e inchiesta di Paolo Del Debbio l’apertura sarà dedicata al tema della Popolare di Bari. Di cosa esattamente si parlerà? E’ presto detto.

Dritto e rovescio, anticipazioni puntata 19 Dicembre 2019: ospiti, argomenti, Popolare di Bari

In onda andrà la testimonianza in studio di risparmiatori della Popolare di Bari, e si analizzeranno le misure del Governo per salvare la banca del Mezzogiorno. Si parla anche del Natale al risparmio, e anche di cucina.

Infatti, durante la serata ci saranno lo chef Gianfranco Vissani e la nutrizionista Samantha Biale, che parleranno di tradizioni italiane a rischio: parlando nello specifico del cibo sulle tavole degli italiani nelle feste.

Quanto agli ospiti in studio saranno della puntata: gli eurodeputati Antonio Maria Rinaldi (Lega) e Massimiliano Salini (FI), il capogruppo al Senato di Italia Viva Davide Faraone, e la senatrice Daniela Santanché (FdI).

Nella precedente puntata invece c’era stata l’intervista a Matteo Renzi, leader di Italia Viva con il quale il conduttore Paolo Del Debbio aveva toccato diversi aspetti relativi alla attualità politica e istituzionale, ma non solo, spaziando dalla politica alla cronaca.

Dritto e rovescio tornava in onda giovedi’ 12 dicembre, e Paolo Del Debbio aveva parlato col leader di “Italia Viva” Matteo Renzi di manovra economica, della riforma sulla prescrizione e il futuro del Governo giallorosso e della Fondazione Open.

Presente anche il viceministro dello sviluppo economico e deputato M5s, Stefano Buffagni il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini (Pd), Mario Giordano e Laura Ravetto, deputata di Forza Italia, si affronteranno anche altre questioni, come per esempio la possibilità che questo sia un Natale con molti meno soldi sotto l’albero.

Altro argomento, quello della legittima difesa dopo i recenti fatti di Bazzano, in provincia di Bologna, laddove il custode di Villa Gessa, Stefano Natalini, è stato indagato per omicidio preterintenzionale per aver sparato e ucciso un ragazzo di circa 20 anni, che insieme ad altri 4 tentava di entrare nell’abitazione.

Nella puntata ancora precedente, andata in onda giovedì 5 dicembre 2019 su Rete 4 il consueto passaggio settimanale con Dritto e rovescio, con Paolo del Debbio ha visto in primo piano un confronto con Vittorio Sgarbi. Non solo. Al centro del dibattito su Rete 4 i più noti ultimi fatti di cronaca:

Dal caso del professore dell’Università di Siena che ha ‘twittato pro Hitler’ all’inchiesta della Digos di Enna che ha coordinato un’ampia indagine in diverse province italiane e che giovedì scorso ha portato a diciannove perquisizioni nei confronti di esponenti dell’estrema destra.

Tra gli della puntata: la senatrice Lucia Borgonzoni (Lega), il deputato Alessandro Morelli (Lega), il Vicepresidente di Sinistra Europea Paolo Ferrero, il presidente del Municipio 7 di Milano Marco Bestetti (FI), il direttore de “La Verità” e “Panorama” Maurizio Belpietro, i giornalisti Claudia Fusani, Gaetano Pedullà, e ancora Giuseppe Cruciani, Bruno Vespa e Vauro Senesi.

