Dritto e Rovescio: domani su Rete4 Del Debbio sull’alluvione in Emilia, la sicurezza, e gli 80 anni di Orietta Berti

Domani sera, giovedì 1° giugno, nel nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”, in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio dedicherà ampio spazio alla tragica alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna con un particolare focus su cosa sia necessario fare per aiutare i cittadini che hanno perso casa e lavoro e per prevenire simili disastri ambientali in futuro.

Nel corso della puntata, un approfondimento sulla sicurezza nelle città italiane, con una pagina dedicata al caso di Bruna, la donna trans presa a manganellate durante un intervento della polizia locale a Milano.

E ancora, nel giorno del suo ottantesimo compleanno, un’intervista a tutto tondo alla cantante Orietta Berti, l’Usignolo di Cavriago.

Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Maurizio Belpietro, Marco Lisei, Paola De Micheli, Michela Vittoria Brambilla, Silvia Sardone, Lorenzo Pacini, Monica Romano, Giuliano Granato e Luca Paladini.

