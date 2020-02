Dritto e Rovescio: temi e ospiti della puntata del 13 Febbraio 2020: intervista a Matteo Renzi e al console cinese a Milano

Tra vita politica in Italia e contrasti tra alleati, tra il coronavirus e Sanremo, si sviluppa un’altra puntata di Dritto e Rovescio, che su Rete Quattro, anche quest’oggi, in prima serata, torna puntuale con i suoi approfondimenti.

Che cosa ci dobbiamo aspettare da Del Debbio? Quali ospiti, quali temi, quali interviste? Ecco le anticipazioni.

Dritto e Rovescio: temi e ospiti della puntata del 30 Gennaio 2020

Oggi 13 Febbraio su Rete 4 torna Dritto e Rovescio ed eccoci dunque pronti con le consuete anticipazioni: appuntamento alle ore 21:25 su Rete 4 con Paolo Del Debbio. Nel suo odierno “Dritto e Rovescio” in prima serata, si parlerà in particolare di stabilità e Prescrizione.

In particolare in apertura ci sarà l’intervista a Matteo Renzi parlando per appunto della stabilità del Governo, che proprio sulla questione della prescrizione ha trovato in “Italia Viva” una dura opposizione.

Il movimento come noto ha votato infatti con l’opposizione, acuendo lo scontro con i suoi alleati di maggioranza.

Sempre oggi a Dritto e Rovescio si parlerà del Coronavirus, che sta facendo degenerare i rapporti Italia-Cina. Se ne parlerà con un’inedita intervista al console cinese a Milano, Song Xuefeng.

Parlerà anche Giovanni Rezza, Direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’ISS) per informare sul contagio e sulle misure per contenere il virus.

Tra gli ospiti di Dritto e Rovescio:

Alessandro Morelli (Lega)

Alessia Rotta (Pd),

Maurizio Belpietro

Alessandro Meluzzi

Vittorio Feltri,

il senatore Massimo Mallegni (FI),

il deputato Gennaro Migliore (Italia Viva)

Vauro Senesi

Si parlerà anche di immigrazione, e dei cambiamenti dei decreti sicurezza in vigore. Si discute anche di Sanremo con: