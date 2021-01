Droga, in manette 20enne a Talenti

I Carabinieri hanno arrestato un b con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane era a bordo della sua autovettura in via Sandro Giovannini, zona Talenti, e lo hanno fermato per un controllo. L’eccessivo nervosismo mostrato dal fermato ha portato i Carabinieri ad approfondire le verifiche che hanno dato esito positivo. Sono stati rinvenuti, infatti, 43 involucri contenenti 46 g di cocaina e denaro contante. Quanto rinvenuto è stato sequestrato mentre l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione b

Cassiere rubava i ticket: dove è successo

Cassiere rubava i ticket versati dalle donne malate di tumore alla mammella. L’uomo in cinque mesi, lavorando allo sportello accettazioni di Palazzo Baleani, centro del Policlinico Umberto I, era riuscito in questo modo a rubare 15mila euro, una media di 3000 euro al mese. Walter Bianchini, impiegato 50enne, è stato condannato a un anno e 10 mesi di reclusione per peculato, anche se ha restituito parte della somma. Le difficoltà economiche, secondo la sua versione, sarebbero state alla base del reato.