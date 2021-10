Droga nascosta nei cassonetti in zona Appio Latino. L’espediente non è passato inosservato e così uno spacciatore è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti del Commissariato Appio Nuovo. Si tratta di un 50enne egiziano. I poliziotti erano venuti a conoscenza che l’uomo deteneva cocaina ai fini dello spaccio ed era solito nascondere la droga all’interno di una staffa di forma cilindrica presente nei cassonetti della spazzatura, e un altro quantitativo all’interno di un guanto di plastica annodato. L’uomo è stato sorpreso mentre si avvicinava al contenitore dell’immondizia ed è stato trovato in possesso di 15 grammi di cocaina e 130 euro in contanti.

seguono aggiornamenti