Droga, nei guai rapper degli ‘Assalti Frontali’: la situazione

Roma, 6 chili di droga in casa: in manette il rapper degli ‘Assalti Frontali’. Il cantante della band rap romana Paolo Bevilacqua, in arte ‘Pol G’, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Roma dopo essere stato trovato in possesso di 6 chili di droga tra marijuana e hashish nella sua casa nel quartiere Pigneto.

Droga, nei guai rapper degli ‘Assalti Frontali’: cosa è successo

Quando i finanzieri sono entrati l’artista, incensurato, si è giustificato affermando che “dato il momento di difficoltà, non lavoro, non posso fare concerti, mi sono arrangiato in altro modo”. Il cantante è stato condannato a 2 anni con pena sospesa, obbligo di firma e a una multa di 20mila euro.

Era stato il viavai di persone nei pressi della palazzina in cui abita l’uomo ad attirare l’attenzione delle Fiamme Gialle che, acquisiti sufficienti elementi, hanno deciso di perquisire l’abitazione del rapper, ora processato “per direttissima” dal Tribunale capitolino. La partita di droga sequestrata, se piazzata sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 100.000 euro.