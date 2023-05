Droni contro il Cremlino, Casa Bianca: “Ridicole le accuse agli Usa”

(Adnkronos) – “Vi dirò solamente che il signor Peskov mente, è ovvio, sono accuse ridicole”. Così John Kirby, portavoce del Consiglio Nazionale di Sicurezza della Casa Bianca, risponde a Mosca che ha accusato gli Stati Uniti di essere dietro all’attacco con i droni al Cremlino.

“C’e una parola che mi viene in mente, ma ovviamente non è appropriato usarla in televisione”, ha aggiunto ai microfoni della Cnn. “Gli Stati Uniti non hanno nulla a che vedere con questo – ha poi aggiunto – non sappiamo neanche esattamente cosa sia successo. Ma posso assicurarvi, gli Stati Uniti non hanno avuto assolutamente alcun ruolo”.

Kirby ha spiegato che Washington non ha informazioni su chi sia responsabile dell’attacco ma “sta cercando il più possibile di saperne di più”. Gli Stati Uniti, ha infine ribadito, “non appoggiano, incoraggiano o sostengono attacchi personali contro i leader”.