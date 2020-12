Due arresti a Ostia per furto in cantiere

I carabinieri di Ostia hanno bloccato ed arrestato, ieri sera, due persone che avevano appena commesso un furto in un cantiere a Vitinia. I militari avevano notato la presenza di un furgone in sosta nei pressi di un’area di cantiere. L’autista del mezzo, alla vista dei carabinieri, ha subito cercato di allontanarsi. Dopo averlo fermato, i militari hanno ispezionato il furgone, trovando al suo interno numerosi rotoli di guaina bituminosa risultati appena rubati nell’area del cantiere. I ladri sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, il mezzo utilizzato per commettere il furto è stato sequestrato, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

