Due turiste investite e uccise da un’auto pirata. Si tratta di Jessy Dewildeman e Wibe Bijls, turiste belghe di 24 e 26 anni appena arrivate a Roma.

Originarie di Menen e impiegate nel settore della ristorazione, erano arrivate nella Capitale per trascorrere una vacanza, ma sono state uccise nella serata di sabato scorso da una persona alla guida di un’auto pirata.

Una tragedia verificatasi sulla A/24 in direzione Roma, all’altezza di Tor Cervara. Le due, secondo quanto emerge, erano scese dalla macchina a noleggio per soccorrere alcune persone vittime di un incidente. In pochi istanti sono state falciate e sono morte sul colpo. Inutili i soccorsi.

Sono rimasti feriti anche due automobilisti che erano andati a sbattere nel precedente sinistro stradale. Ricoverati in codice rosso al Policlinico Umberto I, non sarebbero in pericolo di vita. Un sospettato è stato individuato e condotto in ufficio per accertamenti. La sua posizione è al vaglio.