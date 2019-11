Duemiladiciannove: il nuovo singolo di Francesco Gabbani

Mancano 52 giorni alla fine all’anno, eppure c’è chi fa un “piccolo bilancio”. Uno di loro è Francesco Gabbani, che in questi minuti sta facendo girare ai suoi fan su whatsapp Duemiladiciannove. Tutto cominciò il 6 novembre quando, sui suoi social, mostra un numero whatsapp, chiedendo ai fan di contattarlo lasciando nome e cognome. Tanto entusiasmo dai suoi fan, anche se qualcuno pensò che fosse un virus, o che i profili del vincitore di Sanremo 2017 fossero stati hackerati. Questi sospetti cadranno prima con un video, poi con un audio e, in questi minuti, col link del nuovo brano, accompagnato da questo messaggio.

Duemiladiciannove, il video ufficiale

“Ciao, ecco finalmente la sorpresa di cui ti ho parlato. Ti invio Duemiladiciannove, una canzone a cui tengo moltissimo che ho scritto per te e per tutti voi che mi siete accanto e mi sostenete sempre. Un brano che amo molto perché tira un po’ le fila di questo anno che ormai è agli sgoccioli. Quando ho scritto questa canzone ho pensato subito di volerla regalare a voi che continuate ad inondarmi di affetto e che mi fate sentire amato. Così ho avuto un’idea. Ho pensato che un modo davvero speciale per diffonderla sarebbe stato quello di mandarvela via whastapp e di chiedere a voi di aiutarmi a farla arrivare a più persone possibili. Duemiladiciannove non è in vendita e non si trova nei negozi, su spotify o sulle piattaforme streaming, è possibile vederla o ascoltarla solo tramite questo link che trovi qui sotto. Questa è la mia, la tua e la nostra impresa… vediamo fin dove possiamo arrivare insieme!”