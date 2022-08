Dulàc Tattoo Care, la nuova linea per la cura dei tatuaggi della Dulàc Farmaceutici 1982

(Adnkronos) – in collaborazione con Dulàc Farmaceutici

Una nuova linea di prodotti a uso topico, pensata per ottenere risultati eccellenti sui propri tatuaggi, grazie a ingredienti dermatologicamente testati e con una formulazione priva di parabeni, siliconi, coloranti e profumi. Lanciata nel dicembre 2021, la nuova creazione dell’azienda farmaceutica Dulàc Farmaceutici 1982, mira a raggiungere tutte le persone dalla pelle più sensibile e delicata.

La Dulàc Farmaceutici 1982 è un’azienda italiana, specializzata da tre generazioni nell’ambito degli integratori alimentari, prodotti per animali e prodotti per la cura della persona non testati sugli animali, con ingredienti di ottima qualità e privi di parabeni, oli minerali e coloranti sintetici. In particolare, la linea Dulac Tattoo Care, è stata pensata per venire incontro alle esigenze di uomini e donne dalla pelle sensibile, che hanno necessità di curare in modo ottimale i propri tatuaggi. Una realtà che nel mondo di oggi è diventata una vera e propria moda, un linguaggio sempre più usato da giovani e meno giovani per esprimere se stessi, indipendentemente dalla propria età, stato sociale o ideologia.

Negli ultimi decenni, la crescita di questa pratica si è accompagnata a un aumento dell’interesse nella cura del tatuaggio e dell’area di pelle che ne è interessata. La necessità degli utenti è infatti quella di preservare e migliorare il disegno, evitando così metodi più invasivi, come operazioni chirurgiche o il laser.

I prodotti della Dulàc Farmaceutici 1982 consentono al colore di attecchire meglio, prevenendo eventuali effetti antiestetici, tenendo conto del fatto che il tatuaggio è una decorazione che prevede la penetrazione di inchiostro nella pelle. Nello specifico, nel negozio online Dulac Farmaceutici sono disponibili in catalogo tra gli altri anche creme e burri, come la Crema per Tatuaggi ricca di Pantenolo e il Tattoo Balm – Burro per Tatuaggi, entrambi caratterizzati da una potente azione lenitiva, rigenerante e protettiva.

Un nuovo tatuaggio ha necessariamente bisogno di cure per prevenire arrossamenti ed infezioni e velocizzare la guarigione della cute. Oltre a igienizzarlo e pulirlo due volte al giorno con un sapone antibatterico delicato, anche l’idratazione resta fondamentale. In questo caso, sono molto utili creme e preparati a base oleosa da far assorbire con un lieve massaggio. La scelta di un prodotto apposito garantisce un effetto cicatrizzante e antibatterico, oltreché la pulizia dell’area interessata, scongiurando così arrossamenti. È fondamentale, inoltre, continuare a salvaguardare il tatuaggio dai raggi del sole e dalle lampade abbronzanti, così da evitarne lo scolorimento con il passare degli anni.

Meglio evitare prodotti molto profumati o con sostanze chimiche che potrebbero essere troppo aggressive sulla pelle. Così come i bendaggi, che non farebbero respirare e rallenterebbero la guarigione, ma limitarli al massimo in occasioni particolari come il contatto con luoghi molto sporchi o polverosi. In quel caso allora l’uso di una benda è consigliato per prevenire il contatto diretto con i batteri.

La crema per tatuaggi della nuova linea Dulàc Tattoo Care è un prodotto dermatologicamente testato e studiato per prendersi cura dell’area della pelle su cui è presente l’inchiostro. La sua formulazione delicata e priva di parabeni, siliconi, coloranti e profumi è pensata per le esigenze più diverse. La presenza di un’alta percentuale di pantenolo, una sostanza naturale con proprietà idratanti, emollienti e lenitive e di ingredienti naturali leniscono e proteggono la cute, favorendone la naturale rigenerazione cutanea.

In particolare, sono presenti anche il burro di karitè che idrata, rigenera e funge da barriera, l’aloe vera che rinfresca e dona sollievo in caso di irritazione, l’olio di oliva che nutre e ripristina i lipidi e infine l’olio di vinaccioli che la rende più elastica e vitale. Una crema fluida Made in Italy delicata, che non lascia residui e semplice da usare, in grado di lasciare una barriera traspirante e protettiva sulla cute dopo essere stata spalmata. Pensata per tutti coloro che hanno bisogno di prendersi cura del proprio tatuaggio, aiutando a ottenere un risultato finale perfetto.

Per chi necessita invece di un prodotto super idratante, il Tattoo Balm è un balsamo per tatuaggi lenitivo e rigenerante, che non sporca i vestiti, composto esclusivamente da ingredienti di origine naturale, come il burro di karité e il 5% di pantenolo. La sua texture compatta e burrosa consente di spalmarlo facilmente e di formare così uno strato traspirante sul tatuaggio, permettendo di dare risalto ai colori e contemporaneamente di proteggere la cute dagli agenti esterni. Oltre al burro di karité e al pantenolo, sono presenti la cera d’api, l’olio di oliva e di semi di uva, la calendula, la lecitina, l’olio di germe di grano e l’olio di melaleuca, ovvero il tea tree oil, un olio essenziale balsamico che ha un’azione calmante sugli arrossamenti e che dona al composto un piacevole profumo.