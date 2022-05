Dybala, addio Juve: i messaggi di Del Piero e Buffon

(Adnkronos) – Paulo Dybala, vicino all’addio alla Juventus, gioca l’ultima partita casalinga in bianconero. A salutare l’argentino – accostato dalle voci di mercato anche a Inter e Roma – sono 2 pilastri della storia della Vecchia Signora. “Grazie per tutte le gioie che ci hai regalato, Paulo! E per avere indossato con orgoglio la maglia bianconera. In bocca al lupo per ciò che verrà”, scrive sui social Alessandro Del Piero.

In un tweet, il messaggio di Gigi Buffon. “Abbiamo difeso gli stessi colori. Abbiamo indossato la stessa maglia e la stessa fascia. Abbiamo provato le stesse emozioni e gioito per tante vittorie insieme. Paulo, buona fortuna per il tuo futuro”, scrive il portiere che attualmente indossa la maglia del Parma.