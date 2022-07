Dybala alla Roma, presentazione il 6 agosto

(Adnkronos) – Paulo Dybala presentato dalla Roma il 6 agosto: l’ipotesi prende forma. Sarebbe stata individuata la data per la conferenza di presentazione del nuovo arrivato in casa giallorossa, Il 28enne attaccante è approdato alla Roma dopo la scadenza del contratto con la Juventus. L’incontro con i media avverrà alla vigilia della sfida amichevole tra la squadra allenata da José Mourinho e lo Shakhtar Donetsk, in programma allo stadio Olimpico il 7 agosto e potrebbe essere la prima gara della Joya con la maglia della Roma.

“Dybala è un grande giocatore e penso sia importante la sua permanenza in Italia, visto che qualche pezzo importante il nostro campionato l’ha perso come De Ligt e Koulibaly. È uno degli acquisti più importanti nella storia della Roma”, ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni. “Giusto non prendere la maglia numero 10 di Totti? Penso proprio di sì”, ha aggiunto. Dybala dovrebbe indossare la maglia numero 21.