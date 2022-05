Dybala, l’entourage fa chiarezza sul futuro: “Nessun accordo con squadre italiane”

Del futuro di Dybala, ad oggi, si sa solo una cosa con certezza. Non sarà alla Juventus. Il numero 10 bianconero non ha rinnovato il contratto in scadenza a fine giugno, motivo per cui le prossime saranno le sue ultime settimane a Torino prima di trovare un’altra sistemazione, in Italia o all’estero.

Con queste parole, l’ad bianconero Arrivabene ha annunciato un mese fa il divorzio a fine stagioen tra Juve e Dybala: “Cosa è cambiato da ottobre a oggi? Con il mercato di gennaio e quindi con l’arrivo di Vlahovic è cambiato l’assetto tecnico della squadra, il progetto Juventus ha subito dei cambiamenti e parte di questi riguardano il contratto di Dybala che oggi non è stato rinnovato”.

Dove andrà quindi l’argentino la prossima stagione? Se lo chiedono in molti, e giò molte voci stanno circolando sulla Joya. Una in particolare, riportata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, spinge Dybala verso Milano, sponda Inter. La rosea ha praticamente dato per fatto l’affare di cui si parla con insistenza ormai da settimane.

L’entourage del giocatore ha però smentito l’accordo, così come altra indiscrezione uscita finora: “Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero in questo momento”. Il futuro di Dybala è quindi ancora tutto da decidere.