Dylan Dog, serie TV in arrivo: le ultime

Amanti dell’incubo preparatevi, Dylan Dog sta arrivando con una serie tv. Il personaggio diventato ormai icona del fumetto all’italiana, infatti, avrà presto una trasposizione televisiva grazie all’accordo tra James Wan, il regista di Aquaman, e Bonelli Editore.

Un connubio che darà vita ad una serie televisiva di 10 episodi sulle indagini del detective dell’incubo, uno dei fumetti più amati in Italia. Ma non solo, perché Dylan Dog è un prodotto mondiale, tanto da essere enormemente apprezzato anche in America. Non a caso la serie a fumetti realizzata da Tiziano Sclavi ha venduto più di 50 milioni di copie in tutto il mondo.

Dylan Dog, dal flop del film al nuovo progetto

James Wan, da sempre appassionato di Dylan Dog, ha quindi pensato di realizzare una serie televisiva dedicata al detective del paranormale, sempre accompagnato dall’inseparabile Groucho Marx, irriverente e fedele compagno di avventure.

Dylan Dog avrà quindi nuova vita dopo l’esperimento (fallito) del film uscito nel 2011. La trasposizione cinematografica del fumetto si rivelò infatti un autentico flop non solo a livello qualitativo, ma soprattutto al box office. Il poco successo nelle sale spinse infatti ad annullare il seguito del film inizialmente previsto. Dylan Dog potrà però ora finalmente avere una degna rappresentazione televisiva, anche se la data di uscita è ancora da confermare.