E-commerce: oltre 8 italiani su 10 hanno fatto shopping online una volta al mese. L’elettronica il settore più gettonato

L’economia gira sempre meno, i piccoli esercizi continuano a chiudere, le imprese a carattere familiare sono subissate dalle tasse, anche perché sono tra le poche che le pagano! Complice la pandemia del Covid infatti, a beneficiare quasi esclusivamente degli introiti dei piccoli risparmiatori (come dimostrano i dati), sono stati solo loro: i colossi dell’E-commerce.

E-commerce: quest’anno oltre 8 italiani su 10 hanno fatto shopping online almeno una volta al mese

Basti pensare che, come spiega il ‘Report annuale sull’e-commerce italiano 2023’ pubblicato da Idealo, mediamente, oggi ben il 61% dei consumatori almeno una volta al mese acquista online, contro il 24% che, addirittura, lo fa una volta alla settimana. Insomma, come conferma l’agenzia di stampa AdnKronos, “quest’anno oltre 8 italiani su 10 hanno fatto shopping online almeno una volta al mese”.

E-commerce: complice la guerra, il calo del potere d’acquisto, ed il ritorno dell’inflazione, anche gli acquisti online hanno subito una flessione

Certo, in proporzione, vista la situazione geo-politica che ha concorso ad una fortissima contrazione, complice il ritorno del’inflazione, dal 2022 il potere d’acquisto ha accusato un notevole calo, andando ad incidere soprattutto su quanti di ‘manica larga’ che, pur rinunciandovi, hanno dovuto diradare gli ordini online.

E-commerce: il settore maggiormente gettonato dagli acquirenti online è quello dell’elettronica. Crescono però giocattoli & gaming

Tuttavia, per i pochi ancora non usi ad ‘ordinare’ i propri acquisti via web, preferendo provare un vestito, calzare delle scrpe, o sfogliare un libro, l’interrogativo che li attanaglia è: ma cosa comprano con tanta fiducia a ‘scatola chiusa’ gli altri? Ebbene, rispondono i tecnici di Idealo, che hanno realizzato il report, il 43% degli utenti negli ultimi 3 mesi ha acquistato un prodotto di elettronica mentre, il 41% ha scelto dal settore moda & abbigliamento e, infine, il 33%, ha invece optato (pur senza provarle) per le scarpe. Ma non finisce ovviamente qui, online è infatti possibile acquistare di tutto. Ed ecco quindi che il settore bellezza & profumi attrae il 32% degli acquirenti, i giocattoli & gaming il 26% e, addirittura le medicine, che con i prodotti per la salute riescono a convincere il 25%. Poi ce ne è anche per ‘food & beverage’ (21%). Infne, tanto per non tradire il ‘trend’, bene anche per il settore pet (20%), seguito da quello sport & outdoor (16%) e, infine dal’arredamento & giardino (15%).

Per chiudere un’ultima curiosità riguardo ai settori in crescita dove, a differenza del 2021, nel 2022 molti hanno registrato una forte impennata di interesse, come giocattoli & gaming (+78%), bambini & neonati (+59%) prodotti per animali (+52%), elettronica (+35%) ed arredamento & giardino (+33%). Mah…

