È l’Arbatax Park il miglior Eco Resort del Mondo

Un nuovo e importante riconoscimento internazionale viene assegnato all’Arbatax Park Resort, come primo classificato nella categoria “World’s Leading Eco Resort”, dei prestigiosissimi World Travel Awards 2019, gli Oscar del Turismo istituiti per riconoscere e celebrare le eccellenze in tutti i settori chiave di quest’industria.

La premiazione, alla quale hanno partecipato gli Imprenditori Giorgio e Angela Mazzella è avvenuta lo scorso 28 Novembre, durante il Grand Final Gala Ceremony tenutosi presso il Royal Opera House, a Muscat, in Oman.

La proclamazione dell’Arbatax Park quale “Miglior Eco Resort del Mondo”, conferma e valorizza il precedente riconoscimento quale “Miglior Eco Resort d’Italia”, ricevuto lo scorso giugno a Madeira, e accredita la Struttura come il vero punto di riferimento per il turismo ecosostenibile mondiale.

L’Arbatax Park Resort nasce nel 2010 dalla visione degli imprenditori Giorgio e Angela Mazzella, che dopo anni di attività come sviluppatori nel campo turistico in Sardegna, decidono di intraprendere insieme una nuova sfida, aprendo la loro “casa” al mondo, con il desiderio di condividere la loro passione per la natura, per i bambini, per le tradizioni ed il loro Amore incondizionato per la Terra che li ospita. Come da loro asserito “si tratta, ancora una volta, di un importante risultato che giunge grazie ad un costante e quotidiano lavoro che portiamo avanti con impegno e passione insieme ad uno Staff di persone competenti e preparate. La Sardegna è il simbolo della forza antica e la sua essenza deve essere tramandata di generazione in generazione. Questo riconoscimento è un grandissimo motivo d’orgoglio per tutta la nostra Famiglia e per la più grande Famiglia dell’Arbatax Park Resort. Essere premiati ai World Travel Awards 2019 non è solo un onore, ma la dimostrazione che questa terra, la Sardegna, è l’emblema della bellezza e della lunga vita. Siamo fieri di portare a casa il premio più ambito al mondo, nel settore turistico!”

L’Arbatax Park sorge in una penisola di oltre 60 ettari di natura incontaminata, un luogo magico che accoglie l’unico Resort al mondo con un moderno concetto di benessere globale, inserito all’interno di un Parco Naturalistico. Fra oltre 500.000 piante, più di 500 animali e 5.000 metri di passeggiate, ogni giorno, 500 persone si prendono cura degli Ospiti e del Parco. Al suo interno anche un Centro Benessere e SPA dove l’acqua è l’elemento primario per la salute e il benessere, e un orto biologico dove ciascun Ospite può cimentarsi nella coltivazione e nella raccolta di ortaggi e legumi.

La struttura, nello specifico, si trova nel Comune di Tortolì, come dicevamo nell’Ogliastra, una delle 5 blue zone al mondo, patria dei Centenari, in una Sardegna inaspettata, che ammalia non solo per il suo incredibile mare cristallino ma per il fascino delle sue tradizioni, per l’autenticità della sua gente e della sua storia, per i suoi silenzi, e per la sua natura potente che abbraccia e cura.

